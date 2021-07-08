UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЗ назначила еще один поезд в Бердянск: расписание и график

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Бердянск. Он начнет курсировать с 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Со следующей недели начнется курсирование дополнительного двухгруппного ночного поезда №250/261 - 262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

Поезд №250/249 Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 07:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам.

В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

Ранее сообщалось, что УЗ ускоряет поезд из Киева в Бердянск.

Напомним, в начале лета УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяБердянск