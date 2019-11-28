УЗ призначила ще 13 додаткових поїздів на новорічні свята

На зимові свята "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів та продовжила маршрути шести поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

№ 181/182 Київ - Львів. Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва - 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

№ 197/198 Київ - Ковель. З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля - 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

№ 245/246 Київ - Ворохта. З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти – 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

№ 202/201 Жмеринка - Київ. Зі Жмеринки - о 20:48 та прибуття до Києва о 00:37 (20 грудня).

№ 216/215 Жмеринка - Київ. Зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28 (23 грудня)

№ 210/209 Хмельницький - Київ. З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20 (21 грудня)

№ 223/224 Київ - Одеса. З Києва - 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси -о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

№ 205/206 Покровськ - Харків З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

№ 168 Львів - Одеса. Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

№ 202/201 Львів - Ужгород. Зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

№ 204/203 Львів - Дніпро. Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

№ 781/782/774 Черкаси - Київ - Шостка. Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.

№ 797/798 Харків - Запоріжжя. Відправлення з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05, із Запоріжжя о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути шести поїздів:

№ 72 Запоріжжя - Київ до Чопа

№ 76/75 Кривий Ріг - Київ до Ужгорода

№ 179/192 Дніпро - Київ до Львова

№ 243/244 Івано-Франківськ - Київ до Дніпра

№ 180/291 Львів - Київ до Дніпра

№ 779/780 Суми - Київ до Вінниці

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Нагадаємо, Євген Кравцов заявляв, що в цьому році "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.