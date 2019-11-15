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УЗ призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 15:11
УЗ призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дати до 29 грудня вже можна придбати квитки

"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, вони курсуватимуть на напрямках Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ -Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород та Кривий Ріг - Ужгород. Сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ - Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Зворотно - 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 205/206 Покровськ - Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 167/168 Львів - Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 201/202 Львів - Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг - Київ - Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода - 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

Раніше Євген Кравцов заявляв, що "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" скоригувала графік руху пасажирських потягів у зв'язку з переходом на зимовий час.

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