УЗ призначила ще сім додаткових поїздів на новорічні свята

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Загалом призначили вже 13 поїздів

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, поїзд № 181/182 Київ - Львів вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12:18 та прибуватиме до Києва о 00:02. Зворотно з Києва відправлення о 00:55 22, 23, 26, 27 грудня, прибуття до Львова о 10:36.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 216/215 Жмеринка - Київ курсуватиме 23 грудня: відправлення із Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 29 грудня та 4 січня. З Києва поїзд відправиться о 07:46 та прибуде до Одеси о 17:55. З Одеси поїзд вирушатиме о 11:03 та прибуватиме до Києва о 20:31.

Поїзд № 205/206 Покровськ - Харків курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2 та 4 січня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 168 Львів - Одеса курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 202/201 Львів - Ужгород призначений на 29 грудня та 1 січня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Крім того, у святкові дні п’яти поїздам подовжено маршрути.

Маршрут поїзда № 72 Запоріжжя - Київ подовжено до Чопа. Рейси відбуватимуться щоденно з 22 грудня по 4 січня. Відправлення з Запоріжжя о 19:47 та прибуття до Чопа о 23:45 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 01:05 та прибуття до Запоріжжя о 07:49 наступної доби.

Маршрут поїзда № 76/75 Кривий Ріг - Київ подовжено до Ужгорода. Поїзд курсуватиме щоденно з 27 грудня по 4 січня, зворотно з Ужгорода - з 29 грудня по 3 січня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

Маршрут поїзда 179/192 Дніпро - Київ подовжено до Львова. Він курсуватиме щоденно з 25 грудня по 4 січня. Відправлення з Дніпра о 22:39 та прибуття до Львова о 16:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:19 та прибуватиме о 17:17.

Маршрут поїзда № 180/291 Львів - Київ подовжено до Дніпра. Поїзд курсуватиме щоденно з 26 грудня по 4 січня. Відправлення зі Львова о 11:50, прибуття до Дніпра о 06:40. Зворотно з Дніпра відправлення о 13:07 та прибуття до Львова о 06:00.

Маршрут поїзда № 179/180 Суми - Київ подовжено до Вінниці. Поїзд курсуватиме 20, 27, 30, 31 грудня та 2 січня. Відправлення із Сум о 05:35 та прибуття до Вінниці о 13:11. Зворотно відправлення з Вінниці о 13:44 та прибуття до Сум о 21:34.

Раніше повдіомлялося, що "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Нагадаємо, Євген Кравцов заявляв, що в цьому році "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.