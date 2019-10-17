УЗ призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул

Фото: вокзал (РБК-Україна)

Поїзди курсуватимуть за різним графіком у період з 17 жовтня по 3 листопада

"Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів на час шкільних канікул, які почнуться з 28 жовтня по 3 листопада включно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Українці на канікулах зможуть відвідати Київ, Львів, Рахів, Миколаїв, Харків, Дніпро і Одесу. Поїзди курсуватимуть за графіком у період з 17 жовтня по 3 листопада.

№ 162/161 Миколаїв - Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, у Миколаїв - 25 жовтня і 3 листопада.

№ 168 Львів - Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.

№ 192/191 Львів - Київ відправиться в рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.

№ 204/203 Львів - Дніпро буде курсувати до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова - 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

№ 205 Покровськ - Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 і 3 листопада.

№ 215 Дніпро - Умань в Умань відправиться 18 жовтня, в Дніпро - 19 жовтня.

№ 217/218 Київ - Рахів 25 жовтня і 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку - 27 жовтня та 2 листопада.

№ 237 Дніпро - Київ відправиться в обох напрямках 25 жовтня і 3 листопада.

№ 242/241 Одеса - Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день в напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада - через день в Одесу.

№ 252/251 Одеса - Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 і 3 листопада. Назад - 26 жовтня, 2 листопада.

№ 268/267 Ковель - Київ 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада відправиться в Київ. У зворотному напрямку - 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня і 1 листопада.

№ 275/276 Дніпро - Львів 16, 18, 20, 22 і 24 жовтня відправиться до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня - в Дніпро.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує запустити ще один швидкісний потяг "Інтерсіті". Новий поїзд Київ - Херсон почне курсувати вже в цьому році.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" збільшила терміни продажу квитків на поїзди, що курсують в Луганську і Донецьку області, з 30 до 45 днів.