ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Києва до Херсона буде курсувати ще один "Інтерсіті"

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 11:41
З Києва до Херсона буде курсувати ще один "Інтерсіті"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий поїзд Київ - Херсон курсуватиме вже до кінця цього року

"Укрзалізниця" планує запустити ще один швидкісний поїзд "Інтерсіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається у повідомленні, новий поїзд Київ - Херсон почне курсувати вже у цьому році.

"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямку. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди "Інтерсіті" та нічний поїзд", - повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час робочої поїздки до Херсона.

Відомство нагадує, що це вже третій поїзд до Херсона, Так, в сполученні Київ - Херсон наразі курсують швидкісний поїзд "Інтерсіті" № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" цьогоріч призначила чотири додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Поїзди курсуватимуть до Львова, Одеси та Дніпра.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" суттєво розширює функціонал онлайн-сервісів для пасажирів і для тих, хто замовляє перевезення вантажу. За словами Євгена Кравцова, вже у 2019 році клієнти зможуть замовити через інтернет групові перевезення пасажирів, зробити замовлення місця для людей з інвалідністю, а також замовити перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.

"Інтерсіті" з Києва у Запоріжжя курсуватиме щодня у жовтні Поїзд "Інтерсіті" Київ-Кривий Ріг не курсуватиме у жовтні
Новини України Интерсити
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся