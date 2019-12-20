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УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Харкова та Дніпра

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 15:49
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Харкова та Дніпра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзди курсуватимуть в період новорічних свят

"Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні поїзди з Києва до Харкова та Дніпра напередодні новорічних і різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що призначені додаткові швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті: № 708/707 Київ - Дніпро - Київ з відправленням з Києва 24 грудня, з Дніпра 25 грудня, № 728/727 Київ - Харків - Київ з відправленням з Києва та Харкова 2 та 11 січня.

Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 708 відправиться з Києва 24 грудня о 14:29 та прибуде до Дніпра о 20:48 із зупинками на станціях Кагарлик (15:27-15:33), Знам’янка (18:20-18:21), П’ятихатки (19:36-19:37), Кам’янське (20:22-20:23).

З Дніпра поїзд Інтерсіті № 707 Дніпро - Київ відправиться 25 грудня о 07:09 та прибуде до Києва о 13:29 із зупинками на станціях Кам’янське (07:35-07:36), П’ятихатки (08:24-08:25), Знам’янка (09:39-09:40), Трипілля Дніпровське (12:39-12:46).

Додатковий поїзд Інтерсіті+ № 728 Київ - Харків відправиться з Києва 2 та 11 січня о 12:16 та прибуде до Харкова о 17:18. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Дарниця (12:36-12:42), Миргород (14:44-14:49), Полтава-Київська (15:39-15:41).

У зворотному напрямку з Харкова поїзд Інтерсіті № 727 Харків - Київ вирушить о 18:15 та прибуде до Києва о 23:57. На шляху прямування він зупиниться на станціях Полтава-Київська (20:01-20:06), Миргород (21:29-21:31) та Дарниця (23:39-23:41).

Раніше повідомлялося, що УЗ вже призначила 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята.

РБК-Україна писало, що напередодні та під час новорічних і різдвяних свят між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+".

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