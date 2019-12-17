На новорічні свята призначили вже 30 додаткових поїздів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще для семи поїздів продовжили маршрути

Станом на 17 грудня, "Укрзалізниця" вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, сімом поїздам подовжили маршрути.

"Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку. Загалом до зимових свят заплановано призначити 35 додаткових поїздів", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік призначених поїздів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, станом на 13 грудня, було призначено 26 поїздів, які курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.

РБК-Україна писало, що для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига. Із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня. Квитки на поїзд вже можна придбати.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.