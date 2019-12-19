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УЗ призначила вже 33 додаткові поїзди на новорічні свята

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 12:55
УЗ призначила вже 33 додаткові поїзди на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього планують призначити 35 поїздів

"Укрзалізниця" вже призначила 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім - курсуватимуть за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

Загалом до зимових свят заплановано призначити 35 додаткових поїздів. Перелік призначених поїздів можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що напередодні та під час новорічних і різдвяних свят між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+".

Крім того, для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига. Із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.

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