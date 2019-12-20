УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков и Днепр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезда будут курсировать в период новогодних праздников

"Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда с Киева в Харьков и Днепр накануне новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что назначены дополнительные скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити: № 708/707 Киев - Днепр - Киев с отправлением из Киева 24 декабря, с Днепра 25 декабря, № 728/727 Киев - Харьков - Киев с отправлением из Киева и Харькова 2 и 11 января.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити № 708 отправится из Киева 24 декабря в 14:29 и прибудет в Днепр в 20:48 с остановками на станциях Кагарлык (15:27-15:33), Знаменка (18:20-18:21), Пятихатки (19:36-19:37), Каменское (20:22-20:23).

Из Днепра поезд Интерсити № 707 Днепр - Киев отправится 25 декабря в 07:09 и прибудет в Киев в 13:29 с остановками на станциях Каменское (07:35-07:36), Пятихатки (08:24-08:25), Знаменка (09:39-09:40), Триполье Днепровское (12:39-12:46).

Дополнительный поезд Интерсити+ № 728 Киев - Харьков отправится из Киева 2 и 11 января в 12:16 и прибудет в Харьков в 17:18. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Дарница (12:36-12:42), Миргород (14:44-14:49), Полтава-Киевская (15:39-15:41).

В обратном направлении из Харькова поезд Интерсити № 727 Харьков - Киев отправится в 18:15 и прибудет в Киев в 23:57. На пути следования он будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская (20:01-20:06), Миргород (21:29-21:31) и Дарница (23:39-23:41).

Ранее сообщалось, что УЗ уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.

РБК-Украина писало, что накануне и во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Интерсити+".