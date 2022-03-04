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УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України: список

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П'ятниця 04 березня 2022 11:36
УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України: список Фото: УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на захід країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів на захід країни. Рейси заплановані з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Список рейсів

  • 12:00 - поїзд Дніпро - Львів;
  • 15:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
  • 15:00 - поїзд Лиман - Львів;
  • 16:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
  • 18:00 - поїзд Харків - Львів;
  • 22:00 - поїзд Харків - Львів;
  • 22:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
  • 22:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
  • 23:59 - поїзд Запоріжжя - Ужгород.

"Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям", - зазначають в прес-центрі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" дала повний графік потягів на п'ятницю, 4 березня. Протягом доби будуть курсувати евакуаційні поїзди у багатьох напрямках.

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