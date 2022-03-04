УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України: список
Фото: УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на захід країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів на захід країни. Рейси заплановані з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
Список рейсів
- 12:00 - поїзд Дніпро - Львів;
- 15:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
- 15:00 - поїзд Лиман - Львів;
- 16:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
- 18:00 - поїзд Харків - Львів;
- 22:00 - поїзд Харків - Львів;
- 22:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
- 22:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
- 23:59 - поїзд Запоріжжя - Ужгород.
"Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям", - зазначають в прес-центрі.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" дала повний графік потягів на п'ятницю, 4 березня. Протягом доби будуть курсувати евакуаційні поїзди у багатьох напрямках.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.