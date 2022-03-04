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УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на запад Украины: список

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Пятница 04 марта 2022 11:36
УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на запад Украины: список Фото: УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на запад страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на запад страны. Рейсы запланированы из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Список рейсов

  • 12: 00 - поезд Днепр-Львов;
  • 15: 00 - поезд Запорожье-Львов;
  • 15: 00 - поезд Лиман-Львов;
  • 16: 00 - поезд Кривой Рог-Львов;
  • 18: 00 - поезд Харьков-Львов;
  • 22: 00 - поезд Харьков-Львов;
  • 22: 00 - поезд Запорожье-Львов;
  • 22: 00 - поезд Кривой Рог-Львов;
  • 23: 59 - поезд Запорожье-Ужгород.

"Посадка в поезда, движущиеся на запад страны, бесплатна. Приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям", - отмечают в пресс-центре.

Напомним, "Укрзализныця" дала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда по многим направлениям.

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Укрзализныця
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