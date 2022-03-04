УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на запад Украины: список
Фото: УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на запад страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на запад страны. Рейсы запланированы из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
Список рейсов
- 12: 00 - поезд Днепр-Львов;
- 15: 00 - поезд Запорожье-Львов;
- 15: 00 - поезд Лиман-Львов;
- 16: 00 - поезд Кривой Рог-Львов;
- 18: 00 - поезд Харьков-Львов;
- 22: 00 - поезд Харьков-Львов;
- 22: 00 - поезд Запорожье-Львов;
- 22: 00 - поезд Кривой Рог-Львов;
- 23: 59 - поезд Запорожье-Ужгород.
"Посадка в поезда, движущиеся на запад страны, бесплатна. Приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям", - отмечают в пресс-центре.
Напомним, "Укрзализныця" дала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда по многим направлениям.
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