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Як працюють евакуаційні рейси. Відповіді на основні питання від УЗ

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Україна, Субота 26 лютого 2022 21:26
Як працюють евакуаційні рейси. Відповіді на основні питання від УЗ "Укрзалізниця" направила евакуаційні потяги на захід України
Автор: Владислав Красінський

Евакуаційні рейси безкоштовні і здійснюються в порядку живої черги. Посадка на поїзди для людей, що вже перебувають на вокзалі, продовжується навіть в комендантську годину.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть усі інші пасажири", – додали у компанії.

Водночас там зазначили, що регулярні поїзди теж рухаються Україною. Однак через зменшення швидкості та зупинки біля блок-постів в разі необхідності графік руху змінюється.

В УЗ порекомендували пасажирам уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" знищила всі залізничні переходи з Росією. Компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Також ми публікували повний список евакуаційних рейсів з Києва на захід України.

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