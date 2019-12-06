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УЗ призначила новий регіональний експрес Київ-Херсон

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 16:20
УЗ призначила новий регіональний експрес Київ-Херсон
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Продаж квитків вже відкрито

Новий регіональний експрес сполученням Київ-Херсон стартує 8 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд з локомотивною тягою сформовано із 9 вагонів: 5 вагонів з місцями для сидіння, 3 плацкартних та 1 купе.

Поїзд № 767/768 Київ - Херсон вирушатиме із Києва щоденно, окрім вівторка. Із Херсона він курсуватиме з 9 грудня щоденно, окрім середи.

Експрес відправлятиметься із Києва о 14:29 та прибуватиме до Херсона о 22:21. Зворотно відправлятиметься з Херсона о 05:36 і прибуватиме до Києва о 13:29. На шляху прямування передбачені зупинки на станціях Долинська та Миколаїв.

Продаж квитків на регіональний експрес № 767/768 Київ-Херсон вже відкрито.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів на 2019/2020 роки та призначила 8 нових поїздів у популярних напрямках.

Раніше повідомлялося, що на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" вже призначила 19 додаткових поїздів у популярних напрямках. Всього планують призначити 35 поїздів.

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