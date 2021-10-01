УЗ почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram
Фото: на всі поїзди далекого прямування можна купити квиток через част-бот (Віталій Носач/РБК-Україна)
"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанія.
Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.
У чат-боті є функції:
- продажу та повернення квитків;
- замовлення харчування;
- розкладу руху;
- інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
- онлайн-табло.
Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею з 10 жовтня.