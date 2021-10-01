ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

УЗ почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:16
УЗ почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram Фото: на всі поїзди далекого прямування можна купити квиток через част-бот (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанія.

Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею з 10 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Viber Telegram
NEWS
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
DAILY
Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених