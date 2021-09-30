Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею: дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

Однак придбати квитки на потяг Київ-Перемишль можна вже з 1 жовтня.

Пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.

Між двома країнами до заборони курсували такі потяги: