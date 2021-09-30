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Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею: дата

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 15:18
Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею: дата Фото: Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею. Рух відновиться 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Однак придбати квитки на потяг Київ-Перемишль можна вже з 1 жовтня.

Пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.

Між двома країнами до заборони курсували такі потяги:

  • швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ-Перемишль;
  • № 36 Одеса-Перемишль;
  • № 67 Київ-Варшава;
  • № 51 Львів - Вроцлав;
  • безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.
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