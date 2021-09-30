Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею: дата
Фото: Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею. Рух відновиться 10 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Однак придбати квитки на потяг Київ-Перемишль можна вже з 1 жовтня.
Пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.
Між двома країнами до заборони курсували такі потяги:
- швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ-Перемишль;
- № 36 Одеса-Перемишль;
- № 67 Київ-Варшава;
- № 51 Львів - Вроцлав;
- безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.