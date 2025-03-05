УЗ добавляет остановку поездов под Киевом: кому не нужно больше ехать на центральный вокзал

Где именно под Киевом, когда и какие поезда получат новую остановку

В "Укрзализныце" рассказали, что в рамках изучения пассажиропотока добавляют двум своим поездам остановку в городе Буча.

Заработает такое нововведение с 20 марта 2025 года.

Запланированные компанией изменения будут касаться:

флагманского поезда №91 "Киев - Львов" под названием "Леополіс";

поезда №29/30, курсирующего по маршруту "Ужгород - Киев".

"Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до/с Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", - подчеркнули в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что график прибытия на станцию и отправления этих поездов будет таким:

№91 "Киев - Львов": прибытие в Бучу - в 23:15, отправление - в 23:17;

№29/30 "Ужгород - Киев": прибытие в Бучу - в 06:37, отправление - в 06:39.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)