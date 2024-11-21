УЗ добавляет поезда на популярный маршрут в Европу: что нужно знать

Расписание поездов №765/766 будет выглядеть таким образом:

Варшава Западная ( 05:26 ) - Варшава Центральная ( 05:30-05:40 ) - Рава Русская ( 13:45 ),

) - Варшава Центральная ( ) - Рава Русская ( ), Рава Русская (16:23) - Варшава Центральная (22:20-22:30) - Варшава Западная (22:34).

Сообщается, что вторая пара поездов №765/766 - 865/866 будет курсировать на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов Также было добавлено сообщение с Черновцами.

Известно, что маршрут между Варшавой и Рава-Русской будет обслуживать современный поезд польской железной дороги PKP Intercity. В то же время на маршруте Рава-Русская - Львов - Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3.

Отмечается, что изменения помогут расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд №865/866 Черновцы - Рава-Русская.

Однако на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя по-прежнему будет курсировать поезд №767/768 - 867/868.

"Билеты на все рейсы после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов", - сообщили в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця" приступила к работе нового маршрута в Украине.