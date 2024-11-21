УЗ додає поїзди на популярний маршрут у Європу: що треба знати

"Укрзалізниця" призначила другу пару поїздів на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів. Також було додано нове сполучення з Чернівцями та запроваджені деякі інші зміни рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Розклад поїздів №765/766 виглядатиме тепер таким чином:
Повідомляється, що друга пара поїздів №765/766 - 865/866 курсуватимуть на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів. Також було додано сполучення з Чернівцями.
Відомо, що маршрут між Варшавою та Рава-Руською обслуговуватиме сучасний поїзд польської залізниці PKP Intercity. Водночас на маршруті Рава-Руська - Львів - Чернівці буде курсувати дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.
Зазначається, що зміни допоможуть розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці - Рава-Руська.
Однак на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия, як і раніше, курсуватиме поїзд №767/768 - 867/868.
"Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів", - повідомили в УЗ.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розпочала роботу нового маршруту в Україні.
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