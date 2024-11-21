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УЗ додає поїзди на популярний маршрут у Європу: що треба знати

Фото: поїзд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Ніна Єланська

"Укрзалізниця" призначила другу пару поїздів на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів. Також було додано нове сполучення з Чернівцями та запроваджені деякі інші зміни рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Розклад поїздів №765/766 виглядатиме тепер таким чином:

  • Варшава Заходня (05:26) - Варшава Центральна (05:30-05:40) - Рава Руська (13:45),
  • Рава Руська (16:23) - Варшава Центральна (22:20-22:30) - Варшава Заходня (22:34).

Повідомляється, що друга пара поїздів №765/766 - 865/866  курсуватимуть на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів. Також було додано сполучення з Чернівцями.

Відомо, що маршрут між Варшавою та Рава-Руською обслуговуватиме сучасний поїзд польської залізниці PKP Intercity. Водночас на маршруті Рава-Руська - Львів - Чернівці буде курсувати дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

Зазначається, що зміни допоможуть розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці - Рава-Руська. 

Однак на маршруті Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия, як і раніше, курсуватиме поїзд №767/768 - 867/868.

"Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розпочала роботу нового маршруту в Україні.

Також у матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися, про які безкоштовні послуги УЗ ви раніше не знали.

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