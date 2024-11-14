УЗ соединила новыми маршрутами области Украины: что известно

Сегодня, 14 ноября, Одесский региональный филиал "Укрзализныци" запустил новые пригородные маршруты "Николаев Грузовой - Апостолово" и "Апостолово - Николаев Грузовой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

Запуск новых рейсов состоялся по инициативе Херсонской областной военной администрации.

Сообщается, что новые маршруты обеспечат прямое транспортное сообщение населённых пунктов Калиновской, Великоалександровской и Высокопольской общин с крупными городами.

Таким образом, поезд №6324 "Николаев-Грузовой" - "Апостолово" будет отправляться в 10:09, прибывать в Николаев в 10:46, в Снегиревку в 13:23, а на станции "Апостолово" будет в 17:29.

При этом поезд №6323 "Апостолово" - "Николаев-Грузовой" будет отправляться в 08:34, прибывать в Снегиревку в 12:58, а в Николаев - 14:55. Завершать рейс прибытием на станцию "Николаев-Грузовой" поезд будет в 15:22.

Для удобства, подробное расписание маршрутов можно просмотреть по ссылке.

Это расширение транспортной инфраструктуры позволит поддержать транспортную связь между населенными пунктами и повысить мобильность граждан.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала важные изменения в расписании. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Поэтому поезд №139/140 "Киев - Каменец-Подольский" будет следовать по измененному маршруту, однако компания временно назначила дополнительные поезда в Трускавец и Львов.