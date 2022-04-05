Через обстріли до Краматорська поки не йдуть потяги: коли відновиться рух
Станом на ранок 5 квітня через нічні обстріли Краматорська і пошкодження залізниці до міста поки не йдуть потяги. Пасажирів, які чекають відправлення з цієї станції, просять знаходитися в безпечних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що у зв'язку з обстрілами Краматорська поїзди чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна і відновлять рух після стабілізації на ділянці.
Зокрема, поїзд 45/46 знаходиться на станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху буде оновлюватися.
Пасажирам, які чекають евакуації з Краматорська, рекомендується перебувати в безпечному місці і стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі завдали авіаударів по Краматорську. В результаті пошкоджена залізниця.
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