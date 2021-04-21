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В Чернівецькій області відновлюють рух поїздів

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 20:43
В Чернівецькій області відновлюють рух поїздів Фото: в Чернівецькій області відновлюють рух поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" з 22 квітня відновлює курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецькій області. Це стало можливим через з поліпшенням епідеміологічної ситуації та вихід області з "червоної зони" карантину.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом:

  • №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
  • №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
  • №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
  • №357/358 Київ-Рахів-Київ.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Нагадаємо, сьогодні Чернівецька область вийшла із "червоної зони" карантину та перейшла в "жовту".

Раніше "Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на час Великодня та травневих свят, щоб "зберегти можливість дотримувати соціальну дистанцію пасажирами".

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