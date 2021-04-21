В Чернівецькій області відновлюють рух поїздів
Фото: в Чернівецькій області відновлюють рух поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" з 22 квітня відновлює курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецькій області. Це стало можливим через з поліпшенням епідеміологічної ситуації та вихід області з "червоної зони" карантину.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом:
- №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
- №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
- №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
- №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.
Нагадаємо, сьогодні Чернівецька область вийшла із "червоної зони" карантину та перейшла в "жовту".
Раніше "Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на час Великодня та травневих свят, щоб "зберегти можливість дотримувати соціальну дистанцію пасажирами".