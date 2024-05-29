УЗ анонсировала "горный шаттл" со Львова в Карпаты: график

На этих выходных, 1-2 июня, со Львова в Карпаты будет курсировать "горный шаттл". Он будет проезжать через Яремче и Татаров-Буковель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По информации УЗ, поезд Львов - Ворохта будет отправляться со Львова 31 мая и 1 июля в 15:22. Он проедет через:
При этом 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов с таким расписанием:
В обратном направлении поезд Рахов - Львов отправится 2 июня в 03:48. Расписание:
При этом 1 июня поезд начнет свой маршрут из Ворохты с аналогичным расписанием.
Поезд будет останавливаться в: Ходорове, Бурштыне, Галиче, Делятине, Микуличине (Вороненке, Лазещине, Свидовце и Белине - в дни курсирования поезда в Рахов).
Напомним, ранее УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев на фоне эвакуации из ряда населенных пунктов Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.