УЗ анонсировала "горный шаттл" со Львова в Карпаты: график

По информации УЗ, поезд Львов - Ворохта будет отправляться со Львова 31 мая и 1 июля в 15:22. Он проедет через:

Ивано-Франковск в 17:39-17:43;

Яремче - в 19:10-19:14;

Татаров-Буковель - в 19:39-19:41;

прибудет в Ворохту в 19:52.

При этом 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов с таким расписанием:

Ворохта - 19:52 - 19:56;

Ясиня 20:34 - 20:36;

Квасы 20:59 - 21:01;

Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд Рахов - Львов отправится 2 июня в 03:48. Расписание:

Квасы 04:07-04:09;

Ясиня 04:31-04:33;

Ворохта 05:12-05:18;

Татаров-Буковель 05:28-05:30;

Яремче 06:03-06:07;

Ивано-Франковск 07:50-07:55;

прибытие во Львов в 10:07.

При этом 1 июня поезд начнет свой маршрут из Ворохты с аналогичным расписанием.

Поезд будет останавливаться в: Ходорове, Бурштыне, Галиче, Делятине, Микуличине (Вороненке, Лазещине, Свидовце и Белине - в дни курсирования поезда в Рахов).