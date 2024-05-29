УЗ анонсувала "гірський шатл" зі Львова до Карпат: графік

Цими вихідними, 1-2 червня, зі Львова до Карпат курсуватиме "гірський шатл". Він проїжджатиме через Яремче і Татарів-Буковель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.
За інформацією УЗ, поїзд Львів - Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 липня о 15:22. Він проїде через:
При цьому 2 червня потяг продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова з таким розкладом:
У зворотному напрямку поїзд Рахів – Львів вирушить 2 червня о 03:48. Розклад:
При цьому 1 червня поїзд розпочне свій маршрут із Ворохти з аналогічним розкладом.
Поїзд зупинятиметься у: Ходорові, Бурштині, Галичі, Делятині, Микуличині (Вороненці, Лазещині, Свидовці та Біліні - у дні курсування поїзда до Рахова).
Нагадаємо, раніше УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.
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