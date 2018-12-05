"Укрзалізниця" продовжила роботу кас вокзалу станції Київ-Пасажирський

Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Робота кас сьогодні продовжено до 22:00

Квиткові каси вокзалу станції Київ-Пасажирський сьогодні, 5 грудня, будуть працювати до 22:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізнициі".

Повідомляється, що роботу квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський сьогодні продовжено до 22:00. Крім того, всього в такому режимі на столичному вокзалі буде працювати 31 каса.

Нагадаємо, у зв'язку з перезавантаженням системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не отримували підтвердження транзакції, а квиток не надходив на електронну пошту. Для вирішення проблеми фахівці УЗ вирішили обмежити кількість підключень.

Сьогодні "Укрзалізниця" заявила, що робота сервісу замовлення квитків на поїзд онлайн booking.uz.gov.ua зараз стабілізована. зокрема, у прес-службі зазначають, що пасажири, які купували квитки ввечері 4 грудня 2018, оплатили замовлення до 19:00 години та їх транзакції були підтверджені банком, починають отримувати свої квитки на електронні адреси.

Додамо, що "Укрзалізниця" цього року на новорічні свята збирається призначини мінімум 30 додаткових поїздів.