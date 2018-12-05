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"Укрзалізниця" призначить мінімум 30 додаткових поїздів на новорічні свята

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 12:25
"Укрзалізниця" призначить мінімум 30 додаткових поїздів на новорічні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В УЗ заявляють про ажіотаж навколо купівлі квитків на поїзди, що курсують після 20 грудня

"Укрзалізниця" на цьогорічні новорічні свята збирається призначини щонайменше 30 додаткових поїздів. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що продавж квитків на додактові поїзди розпочнеться після того, як будуть розкуплені квитки на регулярні залізничні рейси.

"Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди Укрзалізниця почне продаж проїзних документів на додаткові. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30", - повідомили у прес-службі.

"Укрзалізниця" сьогодні, 5 грудня, також констатувала сплеск ажіотажного попиту навколо квитків на поїзди, які курсують після 20 грудня. Це вливає на робота сервісу бронювання квитків онлайн booking@uz.gov.ua.

"У такій ситуації змушені закликати пасажирів зважено підходити до процесу купівлі квитків на поїзди. Адже станом на 5 грудня у наявності місця на поїзди у передсвяткові дати на найпопулярніші напрямки. Також, завдяки онлайн-системі Укрзалізниці пасажири можуть обрати квитки з пересадкою, якщо місця на прямі поїзди відсутні", - пояснили в прес-службі. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила, що роботу сервісу замовлення квитків на поїзд онлайн booking.uz.gov.ua 5 грудня стабілізовано. 

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