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"Укрзалізниця" розпочала продаж пільгових квитків через чат-боти

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 15:12
"Укрзалізниця" розпочала продаж пільгових квитків через чат-боти
Фото: придбати квиток на поїзд можна через чат-бот (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська компанія "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти. Квиток зі знижкою можна оформити на дитину або студента.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Повідомляється, що з 5 лютого в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber і Telegram з'явилася можливість покупки пільгових студентських та дитячих квитків на поїзди Інтерсіті+.

"Всього з початку роботи чат-бота кількість його користувачів досягла 74 тисяч, 80% від цієї кількості користувалися чат-ботом в Viber. Всього було заброньовано близько 1,2 тисячі квитків. Кожен п'ятий клієнт використовував для оплати Apple Pay або Google Pay", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 12 січня придбати квиток на поїзд можна через чат-боти в Viber і Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на квитки на потяги зростуть на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки будуть дорожчати щомісяця до кінця року.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму. У компанії відзначають, що всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

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