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УЗ з 8 серпня вводить додаткові приміські поїзди: куди вирушать електрички

Фото: Укрзалізниця запускає додаткові приміські поїзди (Укрзалізниця)
Автор: Константин Широкун

З 8 серпня в Київській області "Укрзалізниця" запускає чотири додаткових приміських поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

Поїзд № 6670 з'єднає Клавдієво і Святошин. Він курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошино о 6:07. Зворотно цей поїзд відправляється зі станції Святошин о 7:48 і прибуває на станцію Тетерів о 09:26;

Поїзд № 6672 Немішаєве-Борщагівка-технічна курсуватиме щодня, відправлення зі станції Немішаєве заплановано о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-технічна о 09:54.

Поїзд № 7767 Борщагівка-технічна-Клавдієво курсуватиме щоденно, відправка зі станції Борщагівка-технічна о 4:02, Прибуття до станції Клавдієво о 4:57;

Поїзд № 7644 Святошин-Дарниця курсуватиме щодня, відправка зі станції Святошин о 6:10, Прибуття до станції Дарниця о 6:52.

Нагадавши, жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися. Окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру, люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

Раніше сообшалось, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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Укрзалізниця