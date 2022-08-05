УЗ с 8 августа вводит дополнительные пригородные поезда: куда отправятся электрички

Поезд №6670 соединит Клавдиево и Святошин. Он будет курсировать ежедневно, отправление со станции Клавдиево в 5:15, прибытие к станции Святошино в 6:07. Обратно этот поезд отправляется со станции Святошино в 7:48 и прибывает на станцию ​​Тетерев в 09:26;

Поезд №6672 Немешаево - Борщаговка-техническая будет курсировать ежедневно, отправление со станции Немешаево запланировано в 8:45, прибытие к станции Борщаговка-техническая в 09:54.

Поезд №7767 Борщаговка-техническая - Клавдиево будет курсировать ежедневно, отправка со станции Борщаговка-техническая в 4:02, прибытие к станции Клавдиево в 4:57;

Поезд №7644 Святошин-Дарница будет курсировать ежедневно, отправка со станции Святошин в 6:10, прибытие к станции Дарница в 6:52.