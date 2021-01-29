ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кожен десятий українець без роботи: НБУ погіршив оцінку за 2020 рік

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 11:26
Кожен десятий українець без роботи: НБУ погіршив оцінку за 2020 рік
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2020 року ситуація погіршилася

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці з 9,4% до 9,5%. У четвертому кварталі рівень безробіття досяг 10,0%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року НБУ.

"Враховуючи збільшення захворюваності восени та нові карантинні обмеження, у IV кварталі рівень безробіття оцінено НБУ у 10%", - йдеться в огляді.

Кожен десятий українець без роботи: НБУ погіршив оцінку за 2020 рік

Як зазначили в НБУ, високочастотні індикатори свідчать, що попит на робочу силу знизився наприкінці року, частково через сезонність, частково через обережне ставлення фірм до найму нових працівників в очікуванні оголошених урядом планів щодо ужорсточення карантину.

За опитуваннями підприємств, у другому півріччі 2020 року переважна більшість підприємств у всіх видах діяльності (окрім торгівлі) очікувала скорочення кількості персоналу у наступні 12 місяців.

"Проте знизилася й пропозиція робочої сили. Так, хоча повернення економічно неактивного населення до робочої сили спостерігалося в ІІІ кварталі, цей процес був стриманим - кількість осіб поза робочою силою була на 0,5 млн більшою, ніж торік. Негативні очікування щодо нових хвиль пандемії та пов’язаних з ними карантинних обмежень могли стати демотивуючим чинником для пошуку роботи частиною населення, особливо в категорії осіб від 40 до 60 років", - йдеться в огляді.

Кожен десятий українець без роботи: НБУ погіршив оцінку за 2020 рік

За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2021 році скоротиться до 8,8% (у жовтні 2020 року НБУ прогнозував 8,6%).

Нагадаємо, керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень відбувається п’ятий квартал поспіль.

За даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українибезработица

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся