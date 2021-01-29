Кожен десятий українець без роботи: НБУ погіршив оцінку за 2020 рік

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наприкінці 2020 року ситуація погіршилася

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці з 9,4% до 9,5%. У четвертому кварталі рівень безробіття досяг 10,0%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року НБУ.

"Враховуючи збільшення захворюваності восени та нові карантинні обмеження, у IV кварталі рівень безробіття оцінено НБУ у 10%", - йдеться в огляді.

Як зазначили в НБУ, високочастотні індикатори свідчать, що попит на робочу силу знизився наприкінці року, частково через сезонність, частково через обережне ставлення фірм до найму нових працівників в очікуванні оголошених урядом планів щодо ужорсточення карантину.

За опитуваннями підприємств, у другому півріччі 2020 року переважна більшість підприємств у всіх видах діяльності (окрім торгівлі) очікувала скорочення кількості персоналу у наступні 12 місяців.

"Проте знизилася й пропозиція робочої сили. Так, хоча повернення економічно неактивного населення до робочої сили спостерігалося в ІІІ кварталі, цей процес був стриманим - кількість осіб поза робочою силою була на 0,5 млн більшою, ніж торік. Негативні очікування щодо нових хвиль пандемії та пов’язаних з ними карантинних обмежень могли стати демотивуючим чинником для пошуку роботи частиною населення, особливо в категорії осіб від 40 до 60 років", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2021 році скоротиться до 8,8% (у жовтні 2020 року НБУ прогнозував 8,6%).

Нагадаємо, керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень відбувається п’ятий квартал поспіль.

За даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.