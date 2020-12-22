Звільнено торгпреда Росії в Україні

Фото: Андрій Бабко (facebook com RusTradeArm)

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін звільнив Андрія Бабко з посади торгового представника РФ в Україні. Він був призначений в лютому цього року.

Відповідний указ опублікований на сайті уряду Росії.

Крім того, в листопаді уряд РФ вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

“Звільнити Бабко Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв’язку з переходом на іншу роботу”, - йдеться в тексті розпорядження.

Мінпромторг пояснював, що пропонує закрити українське торгпредство в зв’язку з прийняттям Кабінетом міністрів України в серпні постанови, який припиняє дію міжурядової угоди з РФ про взаємне заснування торгових представництв.

Нагадаємо, ще в серпні КМУ прийняв рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна і Росія могли б "обмінятися послами". За його словами, дане питання вже обговорювалося з українською стороною, проте він не назвав ім'я українського представника.