Росія закриває торгпредства в Україні та Литві, відкриває в Сирії

Фото: прапор РФ (pixabay)

Російський уряд вирішив закрити торговельні представництва у Литві та в Україні. У той же час Росія відкриває представництво в Сирії.

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає ТАСС.

Після закриття в РФ залишаться торгпредства в 58 країнах.

"Уряд РФ постановляє: ліквідувати торгове представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться в постанові.

Разом з тим, Росія засновує торгове представництво в Сирії.

"Заснувати в 2020 році в Дамаску торговельне представництво РФ в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в документі.

З пропозицією про закриття цих торгпредств у вересні виступив Мінпромторг.

Нагадаємо, ще в серпні КМУ прийняв рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених в рамках СНД. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.

Також Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках Співдружності незалежних держав. Мова йде про угоду про співробітництво у боротьбі з незаконною міграцією.