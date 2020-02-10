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МЗС Росії хоче призначити свого посла в Україні

Новини » Політика     10.02.2020 - 07:03
МЗС Росії хоче призначити свого посла в Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна і Росія могби б "обмінятися послами". Як передає РБК-Україна, про це він сказав "Російській газеті".

Лавров додав, що це питання вже обговорювалося з українською стороною. Однак він не назвав ім'я українського представника.

"Зараз, правда, начебто хтось там згадував про вірогідність рішення президента України Володимира Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах сильно взаємопов'язані", - заявив глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі він зумів вперше трохи поговорити з українським главою МЗС Вадим Пристайко.

"Була якась пауза, ми привіталися, обмінялися кількома фразами", - повідомив Лавров.

Відзначимо, Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році і відтоді дипломатичні зв'язки між країнами не відновлювалися. Це сталося у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що Україна під час розслідування агресії Росії проти України зібрала "досить багато доказів".

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