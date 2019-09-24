Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Князєв подав заяву про відставку Арсену Авакову

Голова Національної поліції України Сергій Князєв йде у відставку. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Князєв зазначив, що був призначений головою Національної поліції 8 лютого 2018 року, і за цей час в ЗМІ неодноразово "з'являлися брудні історії".

"Глава Нацполіціі - це не політична посада. Я дуже люблю свою роботу, я прийняв рішення подати у відставку. Я тільки що передав міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади", - заявив Князєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання на кордоні з Польщею екс-дружини Князєва з великою незадекларованою сумою. Зокрема, були затримані Вікторія Князєва, громадяни України Вадим Каган і Андрій Посметюк, а також громадянин Хорватії Боян Малик. В автомобілі вони перевозили 650 тисяч євро.

Як пояснив Князєв, його колишня дружина вже кілька років є співробітником великої будівельної компанії "Атлант", а ці гроші були отримані в результаті угоди з продажу торгового приміщення в центрі Києва.

