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Князєв йде у відставку

Новини » Політика    24.09.2019 - 16:30
Князєв йде у відставку
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Князєв подав заяву про відставку Арсену Авакову

Голова Національної поліції України Сергій Князєв йде у відставку. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Князєв зазначив, що був призначений головою Національної поліції 8 лютого 2018 року, і за цей час в ЗМІ неодноразово "з'являлися брудні історії".

"Глава Нацполіціі - це не політична посада. Я дуже люблю свою роботу, я прийняв рішення подати у відставку. Я тільки що передав міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади", - заявив Князєв.

НАЖИВО: Брифінг голови Нацполіції Сергія Князєва

НАЖИВО: Брифінг голови Нацполіції Сергія Князєва

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Вівторок, 24 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання на кордоні з Польщею екс-дружини Князєва з великою незадекларованою сумою. Зокрема, були затримані Вікторія Князєва, громадяни України Вадим Каган і Андрій Посметюк, а також громадянин Хорватії Боян Малик. В автомобілі вони перевозили 650 тисяч євро.

Як пояснив Князєв, його колишня дружина вже кілька років є співробітником великої будівельної компанії "Атлант", а ці гроші були отримані в результаті угоди з продажу торгового приміщення в центрі Києва.

Голова Вищої ради правосуддя подав у відставку
Новини України полицияотставкаСергій Князєв
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