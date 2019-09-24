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У Кабміні назвали дату переходу на зимовий час

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 12:56
У Кабміні назвали дату переходу на зимовий час
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ніч на 27 жовтня годинники переведуть на годину назад

В Україні в ніч на 27 жовтня перейдуть на зимовий час, перевівши годинники на одну годину назад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковане в Facebook розпорядження голови Минэкономики - торгового представника Тараса Качки.

Зокрема, Качка опублікував документ, в якому йдеться, що відповідно до постанови Кабміну про порядок обчислення часу на території України 27 жовтня о 04:00 скасовується літній час з переведенням стрілки годинника на одну годину назад.

У Кабміні назвали дату переходу на зимовий час

Фото: документ Мінекономіки

Нагадаємо, в березні Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Весняне голосування не було останнім у питанні скасування переведення годинників, але мало стати основою дискусії в країнах ЄС для вироблення спільної позиції. На сьогодні законодавство ЄС зобов'язує країни-учасниці переводити час в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Передбачається, що після скасування переведення годинника країни ЄС не зможуть самостійно робити це протягом року, але їм дадуть право вирішити, в якому часовому поясі бути.

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