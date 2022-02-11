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Збільшення податку на видобуток газу призведе до відтоку інвесторів, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Збільшення податку на видобуток українського газу призведе до того, що всі іноземні інвестори залишать Україну, а видобуток газу в країні може припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всі іноземні інвестори, які сьогодні вкладали гроші у видобуток газу власного українського, підуть з України", - сказав він.

Москаль наголосив, що через високу ренту на видобуток газу його перестануть видобувати, оскільки здобувачі не зможуть виплачувати податки та зарплати.

"Сьогодні ми абсолютно не матимемо і цього. Так не потрібні ці переговори в Берліні. Ми йдемо здаватися Путіну повністю, руками Гетманцева, Сівковича та всієї агентури, яка тут робить усі ці закони в Україні", - підсумував Москаль.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".

Також аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитро Хорошун упевнений, що підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) призведе до погіршення інвестиційної привабливості країни.

А народний депутат Людмила Буймістер запевнила, що плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведуть до зупинки буріння нових свердловин і змусять Україну просити газ у РФ.

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