Збільшення податку на видобуток газу призведе до відтоку інвесторів, - експерт

Збільшення податку на видобуток українського газу призведе до того, що всі іноземні інвестори залишать Україну, а видобуток газу в країні може припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всі іноземні інвестори, які сьогодні вкладали гроші у видобуток газу власного українського, підуть з України", - сказав він.

Москаль наголосив, що через високу ренту на видобуток газу його перестануть видобувати, оскільки здобувачі не зможуть виплачувати податки та зарплати.

"Сьогодні ми абсолютно не матимемо і цього. Так не потрібні ці переговори в Берліні. Ми йдемо здаватися Путіну повністю, руками Гетманцева, Сівковича та всієї агентури, яка тут робить усі ці закони в Україні", - підсумував Москаль.