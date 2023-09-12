Заключенного во Львове подозревают в госизмене, он сотрудничал с Россией

Правоохранители обнаружили в тюрьме Львова заключенного, который сотрудничал с представителем России. Ему сообщили о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Мужчина, находясь в местах лишения свободы, сотрудничал с представителем РФ.
Его задачей было предоставление фотографий электрических подстанций Львовской области после ракетных обстрелов, чтобы можно было оценить их состояние. Для выполнения "фотоотчета" он пытался привлечь посторонних лиц.
Кроме того, подозреваемый, через собственный аккаунт в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространял антиукраинские материалы, где оправдывал политику оккупантов. В распространенных сообщениях временная оккупация территорий государства признавалась правомерной.
Заключенный в распространенном контенте дискредитировал действующую власть Украины, презирал украинскую нацию и ВСУ и подчеркивал, что их ожидает поражение в войне.
Фото: Объявление подозрения (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Также в распространенных сообщениях писал, что украинские диверсанты убивают гражданских, детей, берут в заложники местных жителей. Отмечалось, что "Украина теперь как Аль-Каида". Кроме того, он распространил публикацию, в которой героя Украины - "Да Винчи" называл нацистом", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении следующих преступлений:
Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Недавно сообщалось, что во время освобождения села Работино в Запорожской области в плен в ВСУ попал оккупант из Крыма. Правоохранители объявили ему о подозрении в госизмене.
Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора ФСБ, который собирал для врага разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.
Директор департамента страховой компании в Киеве работал на оккупантов. Он передавал россиянам информацию об обстрелах ТЭЦ во время отопительного сезона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.