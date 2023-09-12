Ув'язненого у Львові підозрюють у держзраді, він співпрацював із Росією

Деталі справи

Чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі, співпрацював із представником РФ.

Його завданням було надання фотографій електричних підстанцій Львівської області після ракетних обстрілів, щоб можна було оцінити їхній стан. Для виконання "фотозвіту" він намагався залучити сторонніх осіб.

Крім того, підозрюваний, через власний акаунт у забороненій соцмережі "Однокласники" поширював антиукраїнські матеріали, де виправдовував політику окупантів. В розповсюджених дописах тимчасова окупація територій держави визнавалась правомірною.

Ув'язнений принижував бійців ЗСУ

Ув'язнений у поширеному контенті дискредитував чинну владу України, зневажав українську націю та ЗСУ і наголошував на тому, що на них очікує поразка у війні.

Фото: Оголошення підозри (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Також у поширених повідомленнях писав, що українські диверсанти вбивають цивільних, дітей, беруть у заручники місцевих мешканців. Зазначалося, що "Україна тепер як Аль-Каїда". Крім того, він поширив публікацію, в якій героя України - "Да Вінчі" називав нацистом", - повідомили у прокуратурі.

Що йому загрожує за скоєне

Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру у скоєні наступних злочинів:

Розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України;

Державна зрада;

Розпалювання національної ворожнечі та ненависті;

Пропаганда війни;

Виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ.

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

Нещодавно повідомлялось, що під час звільнення села Роботине в Запорізькій області в полон до ЗСУ потрапив окупант із Криму. Правоохоронці оголосили йому про підозру в держзраді.

Також співробітники Служби безпеки України затримали інформатора ФСБ, який збирав для ворога розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Директор департаменту страхової компанії у Києві працював на окупантів. Він передавав росіянам інформацію про обстріли ТЕЦ під час опалювального сезону.