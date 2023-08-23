Сливал геолокацию военных в Славянске. СБУ разоблачила очередного предателя
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора ФСБ, который собирал для врага разведданные о местах базирования сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Службы безопасности Украины.
Приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска.
Информацию предатель присылал ФСБ через чат-бот, который был создан российской спецслужбой. Разведывательные данные россияне использовали для подготовки воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.
"В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным следствия, предателем оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины. В поле зрения врага мужчина попал как активный пользователь прокремлевских пабликов, в которых он неоднократно оставлял антиукраинские комментарии.
Следователи сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Агенту ФСБ грозит до 8 лет тюрьмы.
Фото: Сливал геолокацию военных в Славянске. СБУ разоблачила очередного предателя (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало том, что сотрудники СБУ недавно задержали адвоката-изменника, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.
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