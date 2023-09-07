СБУ объявила подозрение предателю из Крыма, его взяли в плен в селе Работино

Во время освобождения села Работино в Запорожской области в плен к ВСУ попал оккупант из Крыма. Правоохранители объявили ему о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Военные контрразведчики СБУ и военнослужащие ВСУ взяли его в плен во время боестолкновения в районе села Работино в Запорожской области весной этого года.

О ком идет речь

Задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Фото: Оккупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Там его назначили на должность стрелка вражеского подразделения, где он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы.

Что именно делал кафир на передовой

После короткого курса военной подготовки боевика направили на южный фронт для укрепления первой линии обороны захватчиков накануне контрнаступления ВСУ.

Находясь на передовой, предатель обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки россиян. Кроме того, он непосредственно обстреливал позиции украинских войск из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Что ему грозит

Во время одного из контактных боев злоумышленник был задержан благодаря слаженным действиям бойцов ВСУ и военной контрразведки Службы безопасности.

На основании собранных доказательств следователи украинской спецслужбы сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены.

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Освобождение Работино

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.

Заметим, что, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага. Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.