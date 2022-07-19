Окупанти обстріляли центр Гуляйполя: у місті багато руйнувань, є жертви
Фото: Окупанти обстріляли центр Гуляйполя (Getty Images)
Сьогодні ввечері ворог обстріляв з "Градів" та іншої артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередньою інформацією є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки.
Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні окупанти 9 разів обстріляли Сумську область, травмовані люди.
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