Окупанти обстріляли центр Гуляйполя: у місті багато руйнувань, є жертви

Сьогодні ввечері ворог обстріляв з "Градів" та іншої артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередньою інформацією є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.