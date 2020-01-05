Зранку бойовики обстріляли Водяне із заборонених Мінськом мінометів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обстріл вели близько 20 хвилин

Бойовики на Донбасі зранку 5 січня вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріл вівся з 6:10 до 6:30 мінометами калібру 82 мм (8 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в суботу 5 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

РБК-Україна писало, що під час святкування Нового року бойовики на Донбасі спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка. Представники незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2, що призвело до пожежі.