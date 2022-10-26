Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию украинского президента в его Telegram .

Зеленский опубликовал видео визита и переговоров со своим коллегой из Гвинеи-Бисау. "Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, который посещает нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!", - написал президент Украины. Республика Гвинея-Бисау - государство в Западной Африке. Кроме материковой части включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинеей на юго-востоке.