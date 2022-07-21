Безпечних районів немає. Жителям Харкова дали рекомендації на тлі обстрілів

Харків знаходиться в прямій зоні ураження. Ворожі ракети можуть прилетіти в будь-яку точку міста, тому безпечних районів там немає.

Про це заявив глава ГУ НП Харківської області Володимир Тимошенко, передає РБК-Україна з посиланням на " Об'єктив ".

"Застрахуватися, що ракета не прилетить в будь-який район Харкова, ніхто не може. Ми знаходимося в прямій зоні ураження. Будь-який куточок Харкова - місце можливого ураження Російської Федерації", - сказав він.

Тимошенко закликає харків'ян, які переміщаються по місту, планувати маршрут так, щоб поруч завжди знаходилося Укриття на випадок обстрілів.

"Якщо є необхідність виходити в місто - знаходиться в тих місцях, де поруч є якісь укриття. Будь то станції метрополітену, бомбосховища, приміщення, обладнані підземними сховищами або паркінгом, наприклад. Ці приміщення повинні бути поруч, щоб люди могли сховатися", - підкреслив він.