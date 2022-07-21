Безпечних районів немає. Жителям Харкова дали рекомендації на тлі обстрілів
Харків знаходиться в прямій зоні ураження. Ворожі ракети можуть прилетіти в будь-яку точку міста, тому безпечних районів там немає.
Про це заявив глава ГУ НП Харківської області Володимир Тимошенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".
"Застрахуватися, що ракета не прилетить в будь-який район Харкова, ніхто не може. Ми знаходимося в прямій зоні ураження. Будь-який куточок Харкова - місце можливого ураження Російської Федерації", - сказав він.
Тимошенко закликає харків'ян, які переміщаються по місту, планувати маршрут так, щоб поруч завжди знаходилося Укриття на випадок обстрілів.
"Якщо є необхідність виходити в місто - знаходиться в тих місцях, де поруч є якісь укриття. Будь то станції метрополітену, бомбосховища, приміщення, обладнані підземними сховищами або паркінгом, наприклад. Ці приміщення повинні бути поруч, щоб люди могли сховатися", - підкреслив він.
Водночас у Нацполіції Харківської області пояснили, що обстрілами міста ворог намагається посіяти паніку, змусити мирних жителів покинути його, щоб потім зайти на територію, на якій буде мінімум місцевого населення.
Нагадаємо, сьогодні вранці Харків піддався обстрілу з боку окупантів. В результаті удару постраждала щонайменше 21 людина, ще двоє мирних жителів загинули.
В Офісі президента вже відреагували на чергову ракетну атаку Харкова, там закликали негайно визнати Росію країною-спонсором тероризму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.