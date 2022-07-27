ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти знищують врожай пшениці у Миколаївській області

Новость на русском →
Середа 27 липня 2022 12:06
Окупанти знищують врожай пшениці у Миколаївській області Фото: Окупанти знищили сотні гектарів врожаю пшениці у Миколаївській області (ДСНС)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів 26 липня знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Втрачено практично все, що вирощували фермери поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади.

"Русня палить хліб. Учора (26 липня - ред.) внаслідок обстрілів знищено 230 гектарів врожаю пшениці", - зазначили у ДСНС.

Згоріло також поле з ячменем на площі 4 гектарів поблизу села Котляреве та пшениця на корені площею 2,5 гектара неподалік села Лимани Галицинівської ТГ.

"Українців не залякати. Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасній українській землі", - додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про потужні вибухи у Миколаєві, в області спрацювала повітряна тривога.

Додамо, регіон часто страждає від обстрілів російських окупантів. Зокрема для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін