Окупанти знищують врожай пшениці у Миколаївській області

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів 26 липня знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Втрачено практично все, що вирощували фермери поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади. "Русня палить хліб. Учора (26 липня - ред.) внаслідок обстрілів знищено 230 гектарів врожаю пшениці", - зазначили у ДСНС. Згоріло також поле з ячменем на площі 4 гектарів поблизу села Котляреве та пшениця на корені площею 2,5 гектара неподалік села Лимани Галицинівської ТГ. "Українців не залякати. Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасній українській землі", - додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.