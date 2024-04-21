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Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский

Киев, Воскресенье 21 апреля 2024 20:37
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Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия хочет к так называемому "дню победы" 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области. Если украинские войска выстоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр... Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы РФ по поводу полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - сказал президент.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает нужного вооружения. Потому он рассчитывает на помощь от США.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Зеленский назвал наиболее горячие направления фронта. Среди них был и Часов Яр. Как заявляла разведка Британии, российская армия во время боев за Часов Яр использует против украинских защитников такую же тактику, как и в Авдеевке. То есть уничтожает бомбами и артиллерией застройку города.

В то же время Зеленский заявлял, что у Украины есть шанс перехватить инициативу на фронте. Но для этого, по словам президента, США должны передать необходимое украинским военным оружие.

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Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
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