Чи вщухнуть бойові дії в Україні восени: оцінка експерта

Він пояснив, що війська не використовують асфальтові дороги для пересування, оскільки їх обстрілюють. Восени дощі можуть розмити польові шляхи, тоді окупанти не матимуть необхідної логістики для ведення активних боїв.

"Якщо осінь буде дуже дощовитою, то польові дороги на Херсонщині, Запоріжжі, Донбасі розмокнуть. Повноцінної логістики для наступу не буде", - сказав Жирохов.

За оцінкою експерта, до середини наступного місяця активні бої в Україні можуть вщухнути.

"У середині жовтня, за досвідом війни на Донбасі, все повністю завмирає. Тобто наступ силами роти, батальйону неможливий. Локальні бої можливі, але прорвати оборону - це нереально", - зазначив він.