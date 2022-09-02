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Чи вщухнуть бойові дії в Україні восени: оцінка експерта

Фото: бойові дії в Україні до середини осені можуть вщухнути (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Активні бойові дії в Україні до середини осені можуть вщухнути, якщо цьому посприяють погодні умови. При цьому локальні бої будуть продовжуватися навіть в холодний період.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Він пояснив, що війська не використовують асфальтові дороги для пересування, оскільки їх обстрілюють. Восени дощі можуть розмити польові шляхи, тоді окупанти не матимуть необхідної логістики для ведення активних боїв.

"Якщо осінь буде дуже дощовитою, то польові дороги на Херсонщині, Запоріжжі, Донбасі розмокнуть. Повноцінної логістики для наступу не буде", - сказав Жирохов.

За оцінкою експерта, до середини наступного місяця активні бої в Україні можуть вщухнути.

"У середині жовтня, за досвідом війни на Донбасі, все повністю завмирає. Тобто наступ силами роти, батальйону неможливий. Локальні бої можливі, але прорвати оборону - це нереально", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов також вважає, що Росія може перекинути третій армійський корпус в Україну.

За даними Інституту вивчення війни, російське керівництво планує посилити наступ восени і хоче зібрати для цього нові сили.

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