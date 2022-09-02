UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утихнут ли боевые действия в Украине осенью: оценка эксперта

Фото: боевые действия в Украине к середине осени могут утихнуть (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Активные боевые действия в Украине к середине осени могут утихнуть, если этому поспособствуют погодные условия. При этом локальные бои будут продолжаться даже в холодный период.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он объяснил, что войска не используют асфальтовые дороги для передвижения, так как их обстреливают. Осенью дожди могут размыть полевые пути, тогда оккупанты не будут иметь необходимой логистики для ведения активных боев.

"Если осень будет очень дождливой, то полевые дороги в Херсонской области, Запорожье, Донбассе размокнут. Полноценной логистики для наступления не будет", - сказал Жирохов.

По оценке эксперта, к середине следующего месяца активные бои в Украине могут утихнуть.

"В середине октября, по опыту войны на Донбассе, все полностью замирает. То есть наступление силами роты, батальона невозможно. Локальные бои возможны, но прорвать оборону - это нереально", - отметил он.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов также считает, что Россия может перебросить третий армейский корпус в Украину.

По данным Института изучения войны, российское руководство планирует усилить наступление осенью и хочет собрать для этого новые силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины