Утихнут ли боевые действия в Украине осенью: оценка эксперта

Он объяснил, что войска не используют асфальтовые дороги для передвижения, так как их обстреливают. Осенью дожди могут размыть полевые пути, тогда оккупанты не будут иметь необходимой логистики для ведения активных боев.

"Если осень будет очень дождливой, то полевые дороги в Херсонской области, Запорожье, Донбассе размокнут. Полноценной логистики для наступления не будет", - сказал Жирохов.

По оценке эксперта, к середине следующего месяца активные бои в Украине могут утихнуть.

"В середине октября, по опыту войны на Донбассе, все полностью замирает. То есть наступление силами роты, батальона невозможно. Локальные бои возможны, но прорвать оборону - это нереально", - отметил он.