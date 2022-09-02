Експерт пояснив, за яких умов Росія може посилити наступ восени

Російські війська можуть посилити наступ в осінній період, якщо будуть сприятливі погодні умови. Але у разі активних дощів бойові дії можуть вщухнути.

За словами експерта, війська пересуваються польовими дорогами, які восени часто розмиває. Асфальтовані шляхи використовувати небезпечно, оскільки українські захисники тримаються їх під вогневим контролем.

"Все залежить виключно від погодних умов. Якщо осінь буде дуже дощовитою, то польові дороги на Херсонщині, Запоріжжі, Донбасі розмокнуть. Повноцінної логістики для наступу не буде. Тому що там степ і, як правило, одна-дві дороги асфальтовані, які прострілюються української армією", - пояснив експерт

Жирохов додав, що саме погода сприяла просуванню окупаційних військ на початку війни.

"Наступ 24 лютого змогли почати (російські війська - ред.), тому що була промерзла земля. Декілька днів, до 24-го, стояла морозна погода, і вони наступали без жодних перешкод", - зазначив він.

Також експерт підкреслив, що для Росії головним завдання зараз залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області. Ворог може поповнити втрати новоствореним третім армійським корпусом.

"Тактика росіян зараз полягає в тому, щоб брати з одного напрямку і перекидати на інший для наступу. Але є ще один невідомий елемент - це те, що вони сформувати третій армійський корпус, який перекидають з півдня Росії. Що він з себе представляє, ніхто не знає. Саме його, можливо, залучать для наступу на будь-якому напрямку", - додав Жирохов.