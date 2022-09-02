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Експерт пояснив, за яких умов Росія може посилити наступ восени

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 12:04
Експерт пояснив, за яких умов Росія може посилити наступ восени Фото: Росія може посилити наступ восени, якщо дозволить погода (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська можуть посилити наступ в осінній період, якщо будуть сприятливі погодні умови. Але у разі активних дощів бойові дії можуть вщухнути.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

За словами експерта, війська пересуваються польовими дорогами, які восени часто розмиває. Асфальтовані шляхи використовувати небезпечно, оскільки українські захисники тримаються їх під вогневим контролем.

"Все залежить виключно від погодних умов. Якщо осінь буде дуже дощовитою, то польові дороги на Херсонщині, Запоріжжі, Донбасі розмокнуть. Повноцінної логістики для наступу не буде. Тому що там степ і, як правило, одна-дві дороги асфальтовані, які прострілюються української армією", - пояснив експерт

Жирохов додав, що саме погода сприяла просуванню окупаційних військ на початку війни.

"Наступ 24 лютого змогли почати (російські війська - ред.), тому що була промерзла земля. Декілька днів, до 24-го, стояла морозна погода, і вони наступали без жодних перешкод", - зазначив він.

Також експерт підкреслив, що для Росії головним завдання зараз залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області. Ворог може поповнити втрати новоствореним третім армійським корпусом.

"Тактика росіян зараз полягає в тому, щоб брати з одного напрямку і перекидати на інший для наступу. Але є ще один невідомий елемент - це те, що вони сформувати третій армійський корпус, який перекидають з півдня Росії. Що він з себе представляє, ніхто не знає. Саме його, можливо, залучать для наступу на будь-якому напрямку", - додав Жирохов.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, керівництво Росії хоче зібрати нові сили, щоб посилити наступ у холодний період.

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