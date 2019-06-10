Витік хімікатів у річку: запасів чистої води в Білій Церкві вистачить на добу

Фото: витік хімікатів (dsns.gov.ua)

Також в місті Умань водопостачання здійснюється з резервних резервуарів, води вистачить на три доби

Через витік хімікатів в результаті ДТП у Вінницькій області комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня, запасу води для Білої Церкви вистачить на одну добу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, станом на 7:00 10 червня водопостачання міста Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на три доби. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу і існуючих бюветів (колонок).

В даний час проводиться моніторинг якості води в місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось. Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Міська влада Білої Церкви тимчасово припинила водопостачання. зокрема, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся. Вогнем були пошкоджені каністри з гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, зміст яких (близько 800 л) потрапило в ставок з подальшим витоком в річку Рось.

Нагадаємо, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що відповідні служби відібрали проби води із ставка і річки Рось.