ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Витік хімікатів у річку: запасів чистої води в Білій Церкві вистачить на добу

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 08:47
Витік хімікатів у річку: запасів чистої води в Білій Церкві вистачить на добу
Фото: витік хімікатів (dsns.gov.ua)

Також в місті Умань водопостачання здійснюється з резервних резервуарів, води вистачить на три доби

Через витік хімікатів в результаті ДТП у Вінницькій області комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня, запасу води для Білої Церкви вистачить на одну добу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, станом на 7:00 10 червня водопостачання міста Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на три доби. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу і існуючих бюветів (колонок).

В даний час проводиться моніторинг якості води в місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось. Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Міська влада Білої Церкви тимчасово припинила водопостачання. зокрема, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся. Вогнем були пошкоджені каністри з гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, зміст яких (близько 800 л) потрапило в ставок з подальшим витоком в річку Рось.

Нагадаємо, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що відповідні служби відібрали проби води із ставка і річки Рось.

Поліція розповіла подробиці інциденту з витоком хімікатів Поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку
Новини України Біла ЦеркваВинницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся